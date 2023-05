Einen Blitzanhänger haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag in Bad Heilbrunn in Oberbayern angezündet. Nun ermittelt die Polizei.

Ein "Blitzanhänger", eine teilstationäre Geschwindigkeitsmessanlage, geriet in der Nacht auf Sonntag, 21. Mai, im oberbayerischen Bad Heilbrunn (Landkreis Bad Tölz) in Brand. Ein Passant hatte das Feuer um kurz nach 01:30 Uhr in der Kocheler Straße entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Den Schaden, der dabei am Anhänger entstand, schätzt die Polizei auf ca. 150.000 Euro.

Kriminalpolizei geht von Brandstiftung in Bad Heilbrunn aus

Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

Um den Vorfall aufklären zu können, bittet nun die Kriminalpolizei Weilheim die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Die Beamten interessiert vor allem Folgendes:

Wem sind im fraglichen Zeitraum verdächtige Menschen oder Fahrzeuge im Umfeld des Brandortes aufgefallen?

Sind jemandem bereits vor der fraglichen Tatzeit Menschen oder Fahrzeuge im Umfeld des Brandorts aufgefallen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Kommunale Verkehrsüberwachung stellt Belohnung bereit

Die Kriminalpolizei Weilheim ist unter der Telefonnummer 0881/6400 erreichbar. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, stellt die Kommunale Verkehrsüberwachung Oberland (KVÜ Oberland) zudem eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro bereit.