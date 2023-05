Das Unwetter, das am Freitagabend über dem Allgäu gewütet hat, wurde Hausbesitzern in Türkheim zum Verhängnis. In ihr neu gebautes Einfamilienhaus schlug der Blitz ein.

Wie die Polizei berichtet, schlug der Blitz im Kamin des Neubaus ein. Dadurch brannten in dem Haus etliche Lampen durch. Außerdem wurde durch die Wucht des Blitzes an einzelnen Stellen der Putz vom Kamin abgeschlagen.

Keiner der Bewohner wird verletzt

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere tausend Euro. Glücklicherweise wurde keiner der Bewohner verletzt. Die Feuerwehren aus Türkheim sowie aus Bad Wörishofen überprüften das gesamte Anwesen nach weiteren Schäden.

Nachdem sie nichts weiteres feststellten, konnten die Bewohner weiter in ihrem Haus bleiben.