Ein schweres Unwetter ist am Donnerstag über die Gemeinde Amtzell gezogen. Ein Blitz schlug in ein Reihenhaus ein und löste ein Feuer aus.

Gegen 19:40 Uhr schlug ein Blitz in den Dachstuhl eines Reihenhauses in Geiselharz in Amtzell (Landkreis Ravensburg) ein, was zu einem Großalarm bei den örtlichen Rettungskräften führte. Der Blitzeinschlag hatte nämlich den Dachstuhl in Brand gesetzt.

60 Einsatzkräfte rücken nach Amtzell aus

Die Feuerwehr Amtzell und die Feuerwehren aus Wangen rückten an. Zusätzlich eilten DRK-Wagen, die Polizei sowie der örtliche Energieversorger zur Einsatzstelle. Insgesamt waren über 60 Einsatzkräfte vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen und mögliche Gefahren zu minimieren.

Feuerwehr kann ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnhäuser verhindern

Durch ihr schnelles Eingreifen brachten die Brandbekämpfer das Feuer schnell unter Kontrolle. Mithilfe einer Drehleiter öffneten die Feuerwehrleute das Dach, um gezielt löschen zu können. Ihnen gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnhäuser zu verhindern. Anschließend deckten die Brandbekämpfer das Dach provisorisch mit einer Plane ab, um zu verhindern, dass es ins Haus regnet.

Hausbewohner in Amtzell werden leicht verletzt

Die Bewohner des Hauses wurden leicht verletzt. Die Rettungskräfte brachten sie ins nächstgelegene Krankenhaus, wo sie ärztlich versorgt wurden. Wie hoch der Schaden ist, der bei dem Feuer entstand, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.