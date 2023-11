In einer Sauna in Lindau gab es am Mittwoch einen bizarren Vorfall. Ein Mann schlug einem Saunagast ins Gesicht. Der Grund? Der Gast onanierte in der Sauna.

Aus Sicht der Polizei spielte sich der Vorfall so ab: Ein 57-jähriger Mann teilte am Mittwochabend, gegen 23:15 Uhr, der Lindauer Polizei mit, dass er vor einer Sauna in der Lindauer Therme von einem bisher unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen wurde. Im Rahmen der ersten Ermittlungen gab der Geschädigte dann aber laut Polizei an, dass er an der Tat nicht ganz unbeteiligt war.

Mann schlägt anderem Mann nach Saunabesuch in Lindau ins Gesicht

Nach seinen eigenen Angaben onanierte der 57-Jährige in der Sauna, was dem anderen Gast derart missfiel, dass dieser den 57 Jahre alten Mann nach Verlassen der Sauna mit der flachen Hand ins Gesicht schlug.

Verfahren wegen exhibitionistischer Handlungen und vorsätzlicher Körperverletzung

Der Geschlagene bat außerdem die Polizeistreife, ihn zu seinem Auto zu begleiten, da er befürchtete, dass der andere Mann ihm nochmals auflauern würde. Im Nachgang leiteten die Beamten nun ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen exhibitionistischer Handlungen ein und gegen den bisher unbekannten Schläger ein Verfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung.