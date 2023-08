Auf einer Sommerrodelbahn in Biberwier in Tirol kam es am Samstag zu einem Unfall. Ein 49-Jähriger Mann und sein achtjähriger Sohn wurden verletzt.

Der 49-jährige Vater aus Israel und sein achtjähriger Sohn fuhren am Samstag gegen 14:00 Uhr gemeinsam mit der Sommerrodelbahn in Biberwier. Bei einer Kurve bekamen beide laut Polizeibericht seitlich das Übergewicht und stürzten vom Rodel auf die Lauffläche der Sommerrodelbahn.

Vater und Sohn fliegen aus Sommerrodelbahn: Verbrennungen und Abschürfungen

Sowohl der Vater, als auch der Junge erlitten bei dem Sturz Verbrennungen und Abschürfungen. Der Rodel selbst blieb in der Bahn und bremste dank des losgelassenen Bremsgriffes von selbst ab. Der Betriebsleiter setzte die Rettungskette in Gang. Vater und Sohn wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung zum ortsansässigen Arzt gebracht.