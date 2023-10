Schlechte Nachrichten für Bahnreisende im Oberallgäu: Die Bahnstrecke Immenstadt-Oberstdorf ist vorerst gesperrt.

Die Gemeinde Oberstdorf ist mit der Bahn vorerst nicht mehr erreichbar. Der Grund ist eine komplette Sperrung der Bahnstrecke Immenstadt-Oberdorf.

Biber legen Bahnstrecke nach Oberstdorf lahm

Laut dem Landratsamt Oberallgäu habe die DB Netz, bzw. DB Regio die Sperrung am Mittwochmittag bekannt gegeben. Demnach sind in einem Bahndamm Biberbauten festgestellt worden. Aus Sicherheitsgründen könne der Bahnverkehr auf der Strecke nicht mehr erlaubt werden. Aktuell fahren die Züge von bzw. bis Sonthofen.

Bahnreisen: Streckensperrung Immenstadt-Oberstdorf

Derzeit wird ein ein Notverkehr mit Bussen eingerichtet. Das Problem: Laut dem Landratsamt Oberallgäu sei die Verfügbarkeit von Bussen eingeschränkt und es könne zu Engpässen kommen. Zwischen Sonthofen und Oberstdorf pendelt momentan ein Bus und mehrere Taxis.

Dauer der Streckensperrung im Oberallgäu noch unklar

Völlig unklar ist derzeit noch, bis wann die Bahnstrecke Immenstadt nach Oberstdorf gesperrt bleiben muss. Laut dem Landratsamt könne dies derzeit nicht seriös beantwortet werden.

Europäischer Biber ist streng geschützt

Der Biber ist in fast ganz Europa geschützt und unterliegt in Deutschland nicht dem Jagdrecht. Besonders an der Iller hat sich die Population in den vergangenen Jahren aber deutlich erhöht. Zuvor waren die Nager aufgrund intensiver Bejagung in vielen Teilen Europas ausgerottet. Der Europäische Biber wird rund 18 Kilogramm schwer.

Biber legen teils mehrere "Höhlen" an

Biber leben an fließenden und stehenden Gewässern und ernähren sich ausschließlich pflanzlich. Die Tiere legen in ihrem Revier zwei bis maximal zehn Wohnbaue an. Dabei befindet sich der Eingang immer unterhalb des Wasserspiegels. Die einzelnen Biberbaue werden mitunter durch Röhren verbunden und können einen Durchmesser von 120 cm und eine Höhe von rund 60 cm erreichen.