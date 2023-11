Wegen Körperverletzung muss sich jetzt ein Mann in Memmingen verantworten. Er schlug im Streit seine Freundin und schubste einen Barangestellten eine Treppe hinunter.

Am Donnerstag geriet ein Mann mit seiner Freundin in einer Bar im Memminger Stadtgebiet in Streit. Der artete dermaßen aus, dass er seine Freundin schlug. Ein Angestellter forderte ihn anschließend auf, die Bar zu verlassen. Doch das passte dem Mann offenbar nicht. Er stieß den Angestellten eine Treppe hinunter und ging davon.

Der Angestellte wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen vorsätzlicher Körperverletzung.