Verletzt wurde am Dienstag ein Mann in Langenargen. Seine Freundin ging im Streit mit einem scharfen Gegenstand auf ihn los und verfolgte ihn, als er flüchtete.

Junge Frau geht mit scharfem Gegenstand auf Lebensgefährten los

Vor seiner eigenen Freundin musste sich am Dienstagabend ein 33-jähriger Mann in Langenargen (Bodenseekreis) in Sicherheit bringen. Der Mann fuhr laut Polizei am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr mit seiner 21-jährigen Lebensgefährtin in deren Auto durch das Stadtgebiet. Das Paar geriet schließlich in Streit. Und der artete dermaßen aus, dass die 21-Jährige mit einem scharfen Gegenstand auf den 33-Jährigen losging und ihn am Arm verletzte.

Mann flüchtet in Langenargen aus Auto und ruft um Hilfe - Anwohner verständigen Polizei

Dem 33-Jährigen gelang es, auf Höhe der Salwirkstraße aus dem Auto zu flüchten und um Hilfe zu rufen. Anwohner hörten die Rufe und verständigten Polizei und Rettungskräfte. Die 21-Jährige verfolgte ihren Lebensgefährten kurze Zeit zu Fuß. Doch dann kehrte sie zu ihrem Auto zurück, stieg ein und flüchtete. Polizisten nahmen sie kurze Zeit später in Friedrichshafen vorläufig fest.

Polizisten bringen Frau in Fachklinik

Weil sich die 21-jährige Frau in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten sie die Polizisten in eine Fachklinik. Die Polizei ermittelt nun gegen die Frau wegen gefährlicher Körperverletzung. Warum das Paar in Streit geriet, ist derzeit noch unklar. Der 33-Jährige erlitt eine Stichverletzung am Arm und musste im Krankenhaus behandelt werden.