In Pfronten hat ein mit einem Messer bewaffneter Mann am Mittwochmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 28-Jährige befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand.

Gegen 13:30 Uhr kam es in der Straße Im Oberried in Pfronten zu einem größeren Polizeieinsatz. Der 28-Jähriger befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und drohte, sich mit einem Messer selbst etwas anzutun. Neben 47 Polizeikräften waren noch ein Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.

Beamte überwältigen bewaffneten Mann

Laut Polizeimeldung konnten Beamte der Zentralen Einsatzdienste gegen 14:50 Uhr den 28-Jährigen überwältigen, nachdem er das Messer abgelegt hatte. Sowohl der 28-Jährige als auch die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Im Anschluss wurde der Mann aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine Fachklinik gebracht. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe

Unsere Redaktion berichtet üblicherweise nicht über Suizide. In diesem Fall besteht allerdings ein öffentliches Interesse an der Tat. Sollten Sie selbst Selbstmordgedanken hegen oder sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, suchen Sie sich Hilfe. Diese bekommen Sie z. B. anonym und kostenlos bei der Telefonseelsorge. Diese ist rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern lauten 0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222. Die Telefonseelsorge bietet auch online Hilfe. Diese finden Sie unter diesem Link.