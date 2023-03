Ein Ladendieb wurde am Freitag in Kaufbeuren erwischt - mit einer 43 cm langen Machete.

Am Freitag konnte durch Sicherheitsmitarbeiter in einem großen Kaufbeurer Verbrauchermarkt ein Ladendieb gestellt werden. Bei der Durchsuchung nach weiterem Diebesgut, konnte durch diese bei dem Mann eine mitgeführte Machete mit einer Klingenlänge von 43 cm aufgefunden werden. Zudem führte er noch ein sogenanntes Einhandmesser griffbereit in seiner Jackentasche. Den Ladendieb erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls mit Waffen und ein lebenslängliches Hausverbot in dem betreffenden Geschäft.