In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten bislang unbekannte Täter Fahrzeugteile von einem Firmengelände in der Westendstraße zu entwenden. Hierbei sammelten sie zuerst mehrere Katalysatoren zusammen, welche anschließend in eine Wanne gelegt und abtransportiert werden sollten.

Der Firmeninhaber wurde durch den Lichtstrahl des ausgelösten Bewegungsmelders geweckt und konnte auf dem Firmengelände zwei ihm unbekannte Personen erkennen, weshalb er dorthin ging. Die beiden unbekannten Täter ließen daraufhin die Beute fallen und konnten trotz Verfolgung durch den Firmeninhaber unerkannt vom Firmengelände flüchten. Es kam zu keinem Entwendungsschaden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter 0831 9909-0 zu melden.