In der Nacht auf Samstag hat ein Betrunkener in einer Zelle auf dem Kemptener Polizeirevier randaliert. Der 27-Jährige war in Gewahrsam genommen worden, weil er immer wieder versuchte in eine Disko reinzukommen zu der ihm der Zutritt verwehrt wurde.

In der Samstagnacht gegen 00:30 Uhr, wurde einem 27-jährigen Gast der Zutritt zu einer Kemptener Diskothek verwehrt. Da dieser jedoch weiterhin versuchte ins Innere der Diskothek zu gelangen wurde die Polizei zur Unterstützung alarmiert. Da der nicht unerheblich betrunkene Gast auch den Anweisungen der Polizei nicht Folge leisten wollte, wurde er in Gewahrsam genommen und hierfür auf die Polizeiinspektion Kempten verbracht. In der Zelle beschädigte der 27-jährige das dort befindliche Inventar und beleidigte die eingesetzten Beamten. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.