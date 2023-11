Eine Gefahr für sich und andere war Montagnacht ein Radfahrer auf der A8 bei Günzburg. Der Mann radelte einfach auf dem rechten und mittleren Streifen der Autobahn - ohne Licht!

Der 50-Jährige entschloss sich der Polizei zufolge in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 0 Uhr, mit seinem unbeleuchteten Fahrrad auf die A8 bei Günzburg in Richtung München aufzufahren. Der Radfahrer nutzte sowohl den mittleren als auch rechten Fahrstreifen der dreispurig ausgebauten Bundesautobahn.

Radfahrer fährt in der Nacht ohne Licht über die A8 bei Günzburg

Durch sein Verhalten gefährdete der Mann nicht nur sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer, die dem Radfahrer ausweichen mussten. Die Beamten der Verkehrspolizei stellten den 50-jährigen Radfahrer auf dem Seitenstreifen fest, kurz nachdem sie die Mitteilung von der gefährlichen Aktion erhalten hatten.

Mit 1,6 Promille nachts über die Autobahn geradelt

Eine mögliche Ursache für das Verhalten des Mannes war schnell gefunden: Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von deutlich über 1,6 Promille an. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Bei einer Durchsuchung des Mannes, fanden die Beamten ein Messer, welches er nach dem Waffengesetz nicht in der Öffentlichkeit führen darf. Gegen den 50-Jährigen ermitteln die Beamten nun aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Waffengesetz.