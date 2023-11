In Bodnegg ist ein Radfahrer bei einem Sturz schwer verletzt worden. Die Polizei stellte später fest, dass er betrunken war. Auch in Leutkirch wurde eine 38-jährige Frau betrunken am Lenker erwischt.

Der 66 Jahre alter E-Bike-Fahrer war am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in der Moosstraße gestürzt. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Dem Polizeibericht zufolge wurde bei der Erstversorgung des 66-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt.

Polizei sucht Unfallzeugen

Aufgrund der Schwere der Verletzungen war ein Vortest nicht möglich, weshalb der Mann im Krankenhaus Blut abgeben musste. Die Ermittlungen des Polizeireviers Wangen zur Unfallursache dauern an. Es ist unter anderem noch unklar ob der 66-Jährige alleinbeteiligt zu Fall kam. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler etwaige Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 07522/984-0 zu melden.

Radlerin in Leutkirch mit über zwei Promille erwischt

In Leutkirch muss eine 38 Jahre alte Frau mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, weil sie betrunken auf dem Fahrrad erwischt wurde. Beamte des Polizeireviers Leutkirch hatten die Radlerin am Mittwoch gegen 21:30 Uhr im Stadtgebiet gestoppt. Laut Polizei schwankte die 38-Jährige beim Absteigen von ihrem Fahrrad deutlich und roch nach Alkohol. Ein Vortest ergab einen Wert von über zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft die Folgen waren.