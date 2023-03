Wegen eines außer Kontrolle geratenen Passagiers musst am Sonntagabend ein vollbesetztes Flugzeug außerplanmäßig am Flughafen Memmingen landen. Ein betrunkener Mann hatte in der Kabine randaliert und die Crew bedroht.

Der 48-jährige Ire soll laut Polizei versucht haben die Notausgangstüren aufzumachen. Außerdem habe er die Flugbegleiter bedroht und beleidigt. Das Flugzeug war eigentlich auf dem Weg von Dublin nach Bodrum (Türkei). Wegen dem randalierenden Fuggast musste der Pilot am Allgääu Airport zwischenlanden. Dort stand schon die Polizei bereit.

Mann leistet passiven Widerstand

Die Beamten holten den Betrunkenen aus dem Flugzeug, dieser weigerte sich jedoch mitzukommen und leistete passiven Widerstand. Die Polizisten brachten den 48-Jährigen in eine Klinik, um seinen Gesundheitszustand zu überprüfen. Außerdem leiteten sie Ermittlungen gegen den Mann wegen Gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Vergehens nach dem Luftfahrtgesetz ein.