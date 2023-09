Ein erheblich betrunkener Mann hat am Mittwoch, 20. September, ein Schulkind in Krumbach angesprochen und ist mit ihm in Streit geraten. Die Polizei ermittelt.

Der offenbar erheblich betrunkene Mann sprach am Mittwoch, 20. September, zwischen 12:45 Uhr und 13:00 Uhr ein elfjähriges Kind in der Jochnerstraße unweit der Schule an. Im Laufe des Gesprächs kam es zum Streit.

Der bislang noch unbekannte Mann wird folgendermaßen beschrieben:

ca. 55 Jahre alt

1,75 Meter groß

extrem schlank bzw. hager

auffällig blondes, kurzes Haar, das an der Seite abrasiert war

schwarzer Ring in der Nase sowie mehrere Ohrpiercings

kleine Narbe im Gesicht

An dem Tag trug er ein T-Shirt sowie eine schwarze Arbeitshose mit Flecken sowie Arbeitsschuhe. Der Mann sprach Deutsch.

Wer kennt diesen Mann? Zeugen des Vorfalles oder Menschen, die den Mann kennen, sollen sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 melden