Sie wollten ihn nur von der Straße holen. Doch dagegen hatte ein betrunkener Mann in Eisenberg etwas einzuwenden: Er trat nach den Polizisten und wollte sie beißen.

In der Nacht auf Sonntag wurde die Polizei Füssen gerufen, weil ein Mann in der Gemeinde Eisenberg (Ostallgäu) auf der Straße herumlief. Als die Polizisten den stark betrunkenen 30-Jährigen von der Straße holen wollte, weigerte sich dieser jedoch. Er griff den Beamten an die Arme, zog an deren Uniform, trat nach ihnen und versuchte schließlich, sie zu beißen.

Mann rastet in Eisenberg aus - Polizistin wird leicht verletzt

Erst als weitere Polizeistreifen vor Ort eintrafen, gelang es den Beamten den Mann unter Kontrolle zu bringen und ihn in Gewahrsam zu nehmen. Eine Polizistin wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Den 30-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.