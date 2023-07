In Sonthofen hat ein betrunkener Mann in der Nacht auf Freitag einen 38-Jährigen in dessen Wohnung angegriffen und verletzt. Das Opfer hatte seinem Angreifer selbst aufgemacht.

Laut Polizei hatte der 38-Jährige um kurz nach Mitternacht dem Mann die Wohnungstür geöffnet. Als der 30-jährige die Wohnung betrat, schlug er ihm unvermittelt mit der Faust an den Kopf. Anschließend zückte er ein Einhandmesser und verletzte damit den 38-Jährigen am Oberarm.

Angreifer hatte fast zwei Promille im Blut

Der ältere Mann wurde bei der plötzlichen Attacke leicht verletzt und alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen den Messerstecher vor seiner Wohnanschrift an und nahm ihm das Messer ab. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von knapp unter zwei Promille. Er erhält jetzt eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, Hausfriedensbuchs und eines Verstoßes nach dem Waffengesetz.