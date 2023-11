Riesenglück hatte in der vergangenen Nacht ein Obdachloser am Münchner Hauptbahnhof. Der im wahrsten Sinne des Wortes sturzbetrunkene Eritreer war ins Gleisbett gefallen. Der Mann konnte sich aber in einen sicheren Bereich retten - wo er prompt einschlief.

Gegen 02:00 Uhr morgens war der Obdachlose am Gleis 2 den S-Bahnsteig entlang getorkelt, als er stolperte und in den Gleisbereich fiel. Weil er der Polizeimeldung zufolge scheinbar nicht mehr aufstehen konnte, rollte er sich in den Schutzraum unter der Bahnsteigkante, wo er liegen blieb und einschlief.

Lokführer entdeckt schlafenden Mann

Der Lokführer einer S-Bahn entdeckte den Mann bei der Einfahrt in den Bahnhof und alarmierte die Bundespolizei. Nachdem die Beamten den offensichtlich stark Betrunkenen aus dem Gleisbereich geholt hatten, nahmen sie ihn mit zur Dienststelle. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast drei Promille. Der 45-Jährige blieb zunächst in Polizeigewahrsam um auszunüchtern.