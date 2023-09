Einen großen Durst hatte offenbar ein Ladendieb am Dienstagnachmittag in Immenstadt. Polizisten hatten den 31-Jährigen mit gestohlenen Schnapsflaschen erwischt. Wenig später versuchte er erneut Alkohol mitgehen zu lassen.

Am Dienstagnachmittag beschäftigte ein 31-jähriger Mann gleich mehrfach die Polizei Immenstadt. Der Polizei zufolge hatte der Mann, aus einem Supermarkt am Bräuhausplatz unbemerkt drei Schnapsflaschen geklaut. Im Anschluss geriet er dann auf offener Straße mit einem 44-jährigen Mann in Streit.

Mann beleidigt Polizisten

Als die hinzu gerufenen Polizeibeamten den 31-Jährigen durchsuchten fanden sie die gestohlenen Schnapsflaschen. Wenig später wurde der Mann erneut im gleichen Supermarkt beim Diebstahl einer weiteren Schnapsflasche beobachtet. Bei der Anzeigenaufnahme beleidigte der stark betrunkene Mann schließlich auch noch die Polizeibeamten.

Mehr als zwei Promille intus

Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Polizisten nahmen daraufhin den renitenten Mann in Gewahrsam. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.