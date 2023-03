Am Montag hatte die Polizei am Flughafen Memmingen wieder viel zu tun. Neben einem betrunkenen Fluggast und streitenden Brüdern wurden auch vier Passagiere per Haftbefehl gesucht.

Bei Grenzkontrollen der Passagiere am Allgäu Airport stellten die Beamten der Grenzpolizei Memmingen im Laufe des Tages vier Haftbefehle, ausgestellt von deutschen Amtsgerichten und Staatsanwaltschaften, fest. Betroffen waren eine Frau im Alter von 36 Jahren sowie drei Männer im Alter von 34, 46 und 47 Jahren. Nach Zahlung einer Geldstrafe und nach Rücksprache mit den Staatsanwaltschaften konnten jedoch in allen Fällen eine Haft abgewendet werden.

Betrunkene Passagierin

Bei einer Personen- und Gepäckkontrolle entdeckten die Beamten eine betrunkene Frau. Die 64-Jährige wollte nach Bulgarien fliegen, wurde jedoch wegen ihres Zustands vom Flug ausgeschlossen. Die Beamten der Grenzpolizei Memmingen nahmen die Frau in Sicherungsgewahrsam, nach der Ausnüchterung wurde die Frau wieder entlassen.

Handfester Familienkrach am Terminal

Am Montagmittag kam es dann im Bereich des Terminals des Allgäu Airports zu einem handfesten Streit zwischen zwei Brüdern. Kurz nachdem der 50-Jährige aus Palermo nach Deutschland eingereist ist, hat ihn sein 48-jähriger Bruder am Terminal in Empfang genommen. Beim Wiedersehen kam es der Polizeimeldung zufolge zunächst zu einer lautstarken Auseinandersetzung gefolgt von zahlreichen Beleidigungen. Als die beiden Männer schließlich handgreiflich wurden, mussten die Beamten der Grenzpolizei einschreiten, um die Lage zu beruhigen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.