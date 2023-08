Ein 18-jähriger Fahranfänger ist bei Ottobeuren mit seinem Auto betrunken von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Er und eine weiterer Insasse des Autos wurden verletzt.

Am frühen Montagmorgen, gegen 02:00 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer die Stephansrieder Straße in Richtung Ottobeuren entlang. Auf dem Weg kam er laut Informationen der Polizei in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Das Auto rauschte durch ein Gebüsch und krachte schließlich gegen einen Baum.

18-Jähriger verursacht bei Ottobeuren betrunken Unfall - Zwei Verletzte

Der 18-jährige Fahrer und ein weiterer Mitfahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Als die Polizei anschließend den Unfall aufnahm, führten die Beamten bei dem 18-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. Der verlief positiv. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Den beim Unfall betrunkenen Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Im Einsatz waren die Feuerwehren Ottobeuren und Guggenberg mit etwa 30 Einsatzkräften, eine Besatzung eines Rettungswagens sowie ein Notarzt und eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Memmingen.