Ein 20-jähriger Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen eine Fußgängerbrücke in Kressbronn gleich mehrere Fußgängerbrücken gerammt.

Laut dem Polizeipräsidium Ravensburg war der 20-jährige Mercedesfahrer von Kressbronn aus auf der Gattnauer Straße unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Straße ab. Im Anschluss kollidierte der 20-jährige Autofahrer dann mit gleich zwei kleinen Fußgängerbrücken. Die beiden Fußgängerbrücken seien durch den Aufprall zerstört worden, berichtet die Polizei weiter.

Hoher Sachschaden nach Kollision mit zwei Fußgängerbrücken in Kressbronn

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten dann fest, dass der junge Autofahrer Alkohol getrunken hatte und ordneten eine Blutentnahme an. Der 20-Jährige zog sich bei dem Unfall nur leichte Verletzungen und eine Platzwunde zu. Er wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Allein an dem Fahrzeug des Mannes entstand ein Sachschaden in Höhe von 37.500 Euro. Der Unfallverursacher wurde wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.