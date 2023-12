Am Sonntagabend ereignete sich bei Halblech in den Bannwaldseekurven ein Verkehrsunfall bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Wie sich herausstellte war der Unfallverursacher nicht ganz nüchtern hinterm Steuer.

Der 44-Jährige fuhr mit seinem Auto von Buching kommend in Richtung Schwangau. Zeitgleich fuhr ein weiterer Wagen von Schwangau in Richtung Buching. In einer Rechtskurve kam der Unfallverursacher wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern und verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Frontalcrash im Gegenverkehr

Nach Angaben der Polizei geriet er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommen Autofahrer zusammen. Der Zusammenstoß war so heftig, dass bei beiden Autos die Airbags ausgelöst wurden. Während der Unfallaufnahme bemerkten dann die Beamten bei dem 44-jährigen Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann tatsächlich einen überhöhten Promillewert.

Unfallgegner kommt mit dem Schrecken davon

Sowohl der Unfallverursacher als auch die Beifahrerin des Unfallgegners wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen für weitere Untersuchungen in nahegelegene Krankenhäuser. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos blieb glücklicherweise unverletzt.

B17 für zwei Stunden gesperrt

Für die Unfallaufnahme musste die Polizei die B17 für zwei Stunden komplett sperren. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro. Den betrunkenen Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie eine Anzeige wegen einer fahrlässigen Körperverletzung.