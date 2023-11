In einem Bach gelandet ist ein betrunkener Autofahrer am Montagmittag in Weißenhorn. Der Mann war zuvor Zeugen wegen seiner Fahrweise aufgefallen.

Am Montag gegen 13:20 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer bei der Polizei Weißenhorn einen Autofahrer, der von Roggenburg in Richtung Weißenhorn in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein soll. Eine Fahndung nach dem Autofahrer blieb zunächst ergebnislos. Kurz darauf meldete sich der Fahrer selbst bei der Polizei Weißenhorn und gab an, dass er mit seinem Auto in einem Bach liegen würde. Er wusste allerdings nicht, wo genau er sich befand.

Von Feldweg abgekommen

Ersthelfer konnten der Polizei schließlich helfen die Unfallstelle in der Brühlstraße zwischen Bubenhausen und Tiefenbach zu finden. Der 74-Jährige war der Polizeimeldung zufolge vermutlich wegen seiner Alkoholisierung mit seinem Auto vom dortigen Feldweg abgekommen und in die Roth gestürzt. Der Wagen blieb auf der Fahrerseite im Bach liegen, der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Fahrer gibt Alkohol- und Medikamentenkonsum zu

Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen mit einem Kran geborgen werden. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die Feuerwehr Bubenhausen und der Rettungsdienst waren ebenfalls im Einsatz. Als der Mann gegenüber den Beamten zugab, Alkohol und Medikamente zu sich genommen zu haben, wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Weißenhorn hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.