In Oberstaufen musste die Polizei am Dienstag in einen Streit eingreifen. Ein betrunkener Gast war mit einer Frau aneinandergeraten und hatte sie verletzt.

Der handfeste Streit ereignetet sich Dienstagnacht in einem Gästehaus in Steibis. Laut Angaben der Polizei hatte der Bewohner des Gästezimmers einer anderen Besucherin einen Kopfstoß gegeben und diese zudem verbal bedroht.

Angreifer deutlich betrunken

Die Besucherin erlitt durch den Angriff eine leichte Verletzung an der Nase. Die Beamten stellten fest, dass der Tatverdächtige offenbar stark betrunken war. Zur Vermeidung weiterer Straftaten trennten die Polizisten die beiden Parteien.