Ein Zug hat am frühen Mittwochmorgen einen 38-Jährigen in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) erfasst. Der Mann hatte laut Polizei das Gleisbett nach seinem Handy abgesucht und den herannahenden Zug nicht bemerkt.

Der Unfall ereignete sich am frühen Mittwochmorgen an der Gleisanlagen der Adolf-Wolf-Straße in Weißenhorn. Nach Angaben der Polizei war dort ein 38-jähriger Mann nach einer Partynacht auf dem Heimweg. Um so schnell wie möglich nach Hause zu kommen, überquerte er das Gleisbett.

Mann sucht Gleise nach Handy ab

Doch dabei verlor der Mann, der über zwei Promille Alkohol intus hatte, sein Handy. Als er das Gleisbett danach absuchte, bemerkte er nicht, dass sich ein Zug näherte. Der Zugführer konnte das Unglück nicht mehr verhindern. Die Bahn erfasste den 38-Jährigen, der allerdings noch einigermaßen glimpflich davonkam, wie die Polizei berichtet. Er wurde mit einem Bruch ins Krankenhaus eingeliefert.

Ermittlungen der Polizei dauern an

Wie sich herausstellte, stand der Mann zum Zeitpunkt des Unglücks unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.