Bei Sulzberg hat ein 32-jähriger Autofahrer am Montagabend einen Verkehrsunfall gebaut. Der betrunkene Mann blieb laut Polzei "wie durch ein Wunder" unverletzt.

Am Montagabend hat es im Gemeindebereich Sulzberg einen schwereren Verkehrsunfall gegeben, berichtet die Polizei. Ein 32-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto die Kreisstraße OA 6 von Sulzberg kommend in Richtung Durach entlang. In einer langgezogenen Linkskurve verlor der 32-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Bei Sulzberg Kontrolle verloren und beinahe Fahrradfahrerin angefahren

Der Wagen geriet ins Schleudern und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei verfehlte der 32-Jährige erst nur knapp eine Fahrradfahrerin. Sein Auto durchbrach daraufhin einen landwirtschaftlichen Zaun an gleich mehreren Stellen. Schließlich kam das Fahrzeug in einer Wiese rechts der Fahrbahn zum Stehen.

Autofahrer bleibt trotz massiv beschädigtem Wagen unverletzt

Der Wagen wurde rundherum massiv beschädigt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden, den die Polizei auf etwa 5.100 Euro schätzt. Wie durch ein Wunder blieb der 32-Jährige unverletzt, berichtet die Polizei.

Unfall gebaut: Betrunken und zu schnell unterwegs

Dass der Mann von der Straße abkam, liegt vermutlich daran, dass er ziemlich stark betrunken war. Sein Promille wert lag deutlich über dem gesetzlichen Grenzwert. Hinzu kam dann wohl noch, dass der Autofahrer zu schnell unterwegs war. Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Außerdem stellten sie seinen Führerschein sicher.