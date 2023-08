In Friedrichshafen randaliert hat ein Mann am Montagabend. Dabei trat er die Tür einer Bankfiliale ein und warf eine mobile Toilettenkabine um.

Randalierer muss Nacht auf dem Polizeirevier in Friedrichshafen verbringen

In der Gewahrsamszelle des Polizeireviers endete der Montagabend für einen 25-Jährigen in Friedrichshafen. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, weil der Mann gegen 19:30 Uhr die Tür einer Bankfiliale in der Schubertstraße eingetreten hatte, berichtet die Polizei. Kurz darauf warf der 25-Jährige auch noch eine mobile Toilettenkabine in der Paulinenstraße um.

Zu viel Alkohol getrunken: Mann kann nicht mehr sprechen

Die Polizisten stoppten ihn kurz darauf und hielten ihn von weiteren Taten ab. Der junge Mann hatte derart viel Alkohol getrunken und vermutlich auch weitere berauschende Substanzen eingeworfen, dass er nicht mehr reden konnte. Weil er sich gegenüber den Polizisten drohend aufbaute und unangebracht gestikulierte, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam.

Er muss nun mit einer Rechnung für die Übernachtung bei der Polizei und mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.