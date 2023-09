Zwei Männer sind in der Nacht auf Freitag in einem Lindauer Wohnheim für Obdachlose derart in Streit geraten, dass die Polizei einschreiten musste. Daneben kam es zu Sachbeschädigungen.

Nachdem die Polizei nach eigenen Angaben mit mehreren Streifen an dem Wohnheim für Obdachlose in Lindau eingetroffen war, gelang es den Beamten die beiden Streithähne im Alter von 31 und 41 Jahren zu trennen.

Wohnheim in Lindau: 31-Jähriger will immer wieder auf 41-jährigen Mann losgehen

Die Beamten erteilten dem 31-Jährigen einen Platzverweis, weil er immer wieder versuchte, auf den 42-Jährigen loszugehen. Daneben stellten die Beamten fest, dass in dem Haus randaliert worden war. Unter anderem wurden Türen ausgehängt und in den Hausflur geworfen. Im Hinterhof lag eine Schranktür aus der Küche.

Obwohl in dem Gebäude Alkohol verboten ist, waren laut Polizei alle anwesenden Bewohner deutlich alkoholisiert. Die Polizei Lindau nahm die Ermittlungen auf und informierte die Stadt Lindau über den Vorfall. Der genaue Sachschaden ist noch unbekannt.