Wegen Sachbeschädigung müssen sich zwei junge Männer im Unterallgäu verantworten. Sie zündeten am Sonntagabend mehrere Wahlplakate in Dirlewang an.

Die Polizei in Mindelheim wurde am Sonntagabend darüber informiert, dass zwei Männer in der Mindelheimer Straße und der Marktstraße in Dirlewang Wahlplakate anzünden würden. Dabei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 100 Euro. Ganz in der Nähe stellten Polizisten mit Hilfe der Einsatzkräfte der Feuerwehr Dirlewang-Helchenried zwei junge Männer im Alter von 20 und 21 Jahren, die einigen Alkohol intus hatten. Auf sie kommt jetzt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu.