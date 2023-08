Eine sturzbetrunkene Frau hat in Marktoberdorf mehrere Menschen verletzt. Erst ging die 47-Jährige auf zwei Männer los, später verletzte sie noch einen Polizisten.

Am Dienstagabend, gegen 19:50 Uhr, ging bei der Polizei Marktoberdorf eine Mitteilung über eine stark betrunkene Frau in der Kaufbeurer Straße in Marktoberdorf ein. Die 47-jährige Frau schwankte stark auf dem Gehweg und schrie lautstark herum, weshalb Verkehrsteilnehmer Sorgen hatten, dass die Frau auf die Fahrbahn geraten konnte, berichtet die Polizei.

Grundlos auf zwei Männer losgegangen

Beamte der Polizeiinspektion Marktoberdorf stellten die 47-jährige Frau dann bei einem Eiscafé fest und brachten sie nach Hause. Dort wurde die Frau jedoch immer aggressiver und ging an ihrer Wohnanschrift sogar grundlos auf zwei Männer los. Beide Männer wurden durch den Angriff der Frau leicht verletzt.

Polizisten getreten und verletzt

Wegen ihres aggressiven Verhaltens und ihres Zustands, wollten die Polizisten die Frau anschließend in eine Fachklinik bringen. Als die Beamten die 47-Jährige deshalb zu ihrem Fahrzeug begleiteten, trat die 47-Jährige mit ihren Füßen mehrfach nach einem Polizeibeamten und traf ihn an der Brust. Der Beamte wurde durch den Tritt leicht verletzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ein.