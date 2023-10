Am 02.10.2023, gegen 19:55 Uhr, befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Pkw die Kaufbeurer Straße stadteinwärts. Als sie nach rechts auf die Sankt-Mang-Brücke abbiegen wollte, geriet sie während des Abbiegevorgangs zu weit nach links auf den Fahrstreifen einer entgegenkommenden 29-Jährigen Pkw-Fahrerin.

Diese wollte in Fahrtrichtung Berliner-Platz nach links abbiegen. In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme konnte bei der 19-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest lag deutlich über dem gesetzlichen Grenzwert, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Beide Fahrzeugführerinnen mussten aufgrund ihrer Verletzungen in die Notaufnahme eines Klinikums verbracht werden.

Fünfstelliger Schaden nach Unfall in Kempten

An den Fahrzeugen entstand nach derzeitigen Erkenntnissen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro. Durch die Unfallaufnahme war die Sankt-Mang-Brücke für ca. eine Stunde gesperrt, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet kam. Die Feuerwehr Kempten unterstützte tatkräftig bei der Verkehrsregelung, sowie beim Abbinden der ausgelaufenen Betriebsstoffe. Die 19-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten. Ihr Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt.