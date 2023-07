In Ottobeuren im Unterallgäu und in Lindau haben betrunkene Männer die Polizei beschäftigt. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei in Memmingen wurde am Mittwochabend über eine betrunkene Person in einer Wohnung in Ottobeuren informiert. Vor Ort trafen die Beamten auf einen ziemlich betrunkenen 29-jährigen Mann, der sich sofort aggressiv verhielt. Aufgrund seines Verhaltens fesselten die Beamten den 29-Jährigen. Dabei habe sich der Mann massiv mit den Beinen gewehrt, so die Polizei.

Betrunkener Mann muss Nacht in Arrest verbringen

Bei der Fahrt zur Polizeiinspektion beleidigte er dann mehrfach die Polizeibeamten. Der Mann musste die restliche Nacht in der Arrestzelle verbringen. Da er zuvor mit dem Rad gefahren war, ermittelt die Polizei nun auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Darüber hinaus muss sich der 29-jährige Mann wegen Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte verantworten. Eine Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Betrunkener will Club auf Lindauer Insel nicht verlassen

Auch in Lindau war die Polizei mit einem betrunkenen Mann beschäftigt. Gegen 0:50 Uhr wurden die Beamten zu einem Club auf der Lindauer Insel gerufen. Dort war ein 26-jähriger wegen seines aggressiven Verhaltens aufgefallen und wollte den Club nicht verlassen. Nach dem Eintreffen der Polizei verließ der Mann das Lokal zwar, begann vor der Tür aber erneut eine Diskussion mit anderen Gästen.

26-jähriger Mann sucht Ärger mit der Polizei

Bei der anschließenden Personenkontrolle wollte der 26-Jährige einem der Beamten seinen Ausweis aus der Hand reißen. Nachdem er dann auch noch einen Polizisten anging, wurde er zu Boden gebracht. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. Zudem beleidigte der renitente Gast mehrfach Polizeibeamte und andere Gäste.

Betrunkener Mann (26) will Notaufnahme nicht verlassen

Später klagte der Mann dann über Schmerzen und wurde von der Polizei in das Lindauer Krankenhaus gebracht. Nach seiner Behandlung wollte der 26-jährige Mann die Notaufnahme nicht mehr verlassen, woraufhin erneut Polizeibeamte anrücken mussten. Die Polizei hat mehrere Strafverfahren wegen Tätlichen Angriffs, Widerstand und Beleidigung gegen den Mann eingeleitet.