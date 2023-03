In Neu-Ulm hat eine betrunkene Frau auf der Polizeistation randaliert. Die 46-jährige war am Dienstagabend von der Fahrbahn abgekommen. Nach dem Unfall verhielt sich die Frau allerdings eher seltsam.

Nachdem sie gegen 20:30 Uhr auf der Europastraße von der Fahrbahn abgekommen war, ging sie in eine nahegelegene Tankstelle und kaufte eine Flasche Wein. Anschließend ging sie zurück zu ihrem Wagen und alarmierte die Polizei.

Frau bereits betrunken hinterm Steuer

Die Beamten stellten fest, dass die Frau wohl bereits betrunken gefahren war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Daraufhin musste sie für eine Blutentnahme auf die Dienststelle. Die 46-Jährige befand sich laut Polizeimeldung außerdem in einer psychischen Ausnahmesituation, weshalb sie nach den polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht werden sollte.

Tritte gegen Wand

Bis zum Abtransport ins Krankenhaus wurde die Frau in einen Raum auf der Dienststelle gebracht. Dort begann sie dann zu randalieren. Dabei beschimpfte sie unter anderem die Beamten und trat mit den Füßen gegen die Wand. Dadurch entstanden Löcher in Trockenbauwand, den Schaden schätzt die Polizei auf 2.500 Euro. Schließlich wurde die Frau in die Fachklinik eingeliefert. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet.