In Neu-Ulm ist ein Autofahrer am Donnerstagabend mit gestohlenem Kennzeichen erwischt worden. Darüber hinaus saß der 33-Jährige betrunken am Steuer.

Polizisten der ZED Neu-Ulm war der Wagen gegen 22:15 Uhr in der Innenstadt aufgefallen. Am Auto war nur am Heck ein Kennzeichen angebracht. Bei der anschließenden Kontrolle wurde beim augenscheinlich betrunkenen Fahrer ein Alkoholtest gemacht, der einen Promillewert von über 1,1 ergab. Damit war der Fahrer laut Polizei nicht mehr fahrtüchtig.

Verdacht des Diebstahls

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Einen gültigen Führerschein konnte der junge Mann auch nicht vorweisen. Weiter Ermittlungen vor Ort ergaben zudem den Verdacht, dass das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen vermutlich gestohlen wurde. Die Beamten überprüfen jetzt, ob das Fahrzeug überhaupt für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen ist. Gegen den Fahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.