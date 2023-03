Ein 39-jähriger Mann hat in der Kemptener Polizeidienststelle randaliert. Offenbar war der Mann nur dazu zur Polizei gekommen.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Taxi den Mann am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr auf eigenen Wunsch zur Polizeidienststelle. "Im Vorraum der Dienststelle fing er an, aggressiv herumzuschreien, rannte dann auf die Straße und trat dort gegen ein geparktes Auto und versuchte ein weiteres Auto in der Sedanstraße anzuhalten", heißt es im Polizeibericht. Der polizeibekannte Randalierer war demnach angetrunken.

Beleidigung, Sachbeschädigung

Die Beamten mussten ihn letztlich gefesselt und in die Zelle zur Ausnüchterung bringen. Dabei beleidigte er auch noch die eingesetzten Polizeibeamten. Den 39-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen Beleidigung und Sachbeschädigung.