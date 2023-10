In Buchloe konnte sich ein falscher Heizungsableser Zutritt zur Wohnung eines Ehepaars verschaffen. Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Donnerstag.

Am Donnerstagnachmittag klingelte ein unbekannter Mann in der Zeppelinstraße in Buchloe an der Wohnung eines Ehepaares. Er gab vor, im Auftrag einer Firma die Heizungszählerstände ablesen zu müssen. Ihm wurde der Zugang zur Wohnung gestattet. Eine spätere Nachfrage bei der Firma ergab, dass in dem Bereich derzeit kein Mitarbeiter unterwegs sei. In der Wohnung fehlte nichts und beschädigt wurde ebenfalls nichts. Der "falsche Mitarbeiter" konnte lediglich als etwa 35-Jährig beschrieben werden.