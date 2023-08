Auf eine Betrügerin hereingefallen ist eine 70-Jährige in Neu-Ulm. Für vermeintliche Heilungen übers Telefon zahlte sie der Frau 33.000 Euro.

Die 70-Jährige aus Neu-Ulm wurde im russischen Fernsehen auf die vermeintliche Heilerin aufmerksam. Über eine Telefonnummer, die im TV angezeigt wurde, kontaktierte sie die Betrügerin. Diese versprach der Seniorin, dass sie während spiritueller Sitzungen die Gliederschmerzen der 70-Jährigen heilen und sie außerdem vor bösen Geistern befreien könne, berichtet die Polizei. Die ersten Sitzungen fanden übers Telefon statt. Dafür stellte die Betrügerin der Seniorin eine Rechnung über ca. 15.000 Euro. Zusätzlich übergab die Seniorin etwa 18.000 Euro in bar einer Geldabholerin für weitere Leistungen. Insgesamt bezahlte die Seniorin also eine mittlere fünfstellige Summe an die "Heilerin".

Seniorin zeigt falsche Heilerin bei der Polizei in Neu-Ulm an

Doch das war der Betrügerin noch nicht genug. Als sie weiteres Geld forderte, vertraute sich die 70-Jährige ihrem Sohn an, der den Betrug schnell erkannte. Mittlerweile erstattete die Frau Anzeige bei der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm. Die Beamten ermitteln jetzt wegen Trickbetrugs.

Betrüger waren mit Heiler-Masche in Kempten und Kaufbeuren erfolgreich

Der Polizei ist diese Betrugsmasche bereits bekannt. Es handelt sich nicht um den ersten Fall in diesem Jahr. Mit dieser Masche waren Betrüger bereits in Kempten und Kaufbeuren erfolgreich. Die Täter sprechen gezielt russischsprachige Menschen an. In Teilen dieses Kulturkreises ist es durchaus üblich, bei gesundheitlichen Problemen Heiler zu verständigen.

Kriminalpolizei richtet Appell an Bevölkerung

Die Kripo appelliert deshalb an die Bevölkerung:

Helft mit, diese Betrugsmasche in der russischsprachigen Bevölkerung bekannt zu machen, indem Ihr die Warnung beispielsweise über Messengerdienste teilt

Redet mit euren Verwandten und Nachbarn über die Betrugsmasche

Nur weil "Heiler" in einer Fernsehsendung auftreten, bedeutet das nicht, dass sie seriös sind

Wer einen vermeintlichen Heiler oder eine Heilerin angerufen hat oder Opfer der Betrugsmasche wurde, soll die Tat bei der Polizei anzeigen.