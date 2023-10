20.000 Euro hat ein 85-jähriger Mann am Montag in Friedrichshafen verloren. Der Senior fiel auf die Betrugsmasche Schockanruf herein.

Die Betrüger riefen am Montag den Mann an und behaupteten, dass seine Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Der Senior solle eine Kaution in Höhe von 70.000 Euro bezahlen, dann müsse seine Enkelin nicht ins Gefängnis. Weil der 85-Jährige nicht so viel Geld hatte, einigten sie sich 20.000 Euro. Gegen 16.30 Uhr übergab der Senior das Geld am vereinbarten Übergabeort im Tannenweg in Friedrichshafen an einen Abholer, der mit dem Geld wegging.

Beschreibung des Geld-Abholers

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben:

Alter: etwa Mitte 20

1,75 Meter groß

grüne Hose mit Seitentaschen

weißes T-Shirt mit einem rot-gelben Bild oder Symbol auf der Brust

Wer den Abholer beobachtet hat, soll sich bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541/7010 melden.

Masche der Betrüger

Die Polizei bittet, vor allem ältere Angehörige vor dieser Betrugsmasche zu warnen. Die psychologisch geschulten und skrupellosen Betrüger haben es auf das Ersparte ihrer Opfer abgesehen und versuchen, sie unter Druck zu setzen. Dabei bleiben die Täter meist solange in der Leitung bis die Geldübergabe stattgefunden hat. So verhindern sie, dass ihre Opfer Angehörige oder die Polizei verständigen können.

Betrüger rufen am Mittwoch im Raum Kempten an

Mit dieser Masche versuchten es Betrüger am Mittwoch auch im Raum Kempten. Die vermeintlichen "Opfer“ verhielten sich richtig. Sie erkannten den Betrugsversuch und verständigten die Polizei.

Wichtige allgemeine Tipps der Polizei: