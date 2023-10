In Neu-Ulm haben betrügerische Handwerker in Neu-Ulm ein Haus beschädigt. Die beiden Männer wollten bei einem Rentner "Reparaturen" durchführen. Als dieser ablehnte, fingen sie ohne Erlaubnis mit den angeblichen Reparaturarbeiten an.

Der Polizeimeldung zufolge hatten sich die beiden Männer gegenüber dem Rentner in Pfuhl als "reisende Handwerker" vorgestellt. Sie hatten dem Rentner angeboten, sein Dach günstig zu reparieren. Der Eigentümer des Wohnhauses lehnte jedoch ab.

Handwerker suchen das Weite

Ohne Einverständnis kletterte einer der Arbeiter mit einer Leiter auf das Garagendach des Anwesens und begann offenbar damit, vorgeblich Reparaturen durchzuführen. Dabei brach der Rand des Welldaches ab. Es entstand ein Sachschaden, der auf 300 Euro geschätzt wird. Daraufhin fuhren die vermeintlichen Handwerker davon.

Gibt es weitere Opfer?

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Beamten sind auf der Suche nach weiteren Zeugen. Eventuell hatten die vermeintlichen Handwerker auch an anderen Menschen günstige Reparaturen angeboten. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 melden.