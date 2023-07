In einem Unternehmen in Nesselwang ist am Mittwoch eine Person bei einem Betriebsunfall verletzt worden.

Laut der Polizei hatte sich der Unfall am Mittwochnachmittag ereignet. Der Fahrer eines LKW war gerade mit der Sicherung der Ladung beschäftigt, als er von einem rückwärtsfahrenden Gabelstapler erfasst wurde. Der Stapler haben den LKW-Fahrer am Fuß erfasst und eingequetscht, berichtet die Polizei weiter. Der Mann musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.