Weil seine Heckklappe nicht richtig geschlossen war, hat ein Betonmischer am Donnerstag auf der A7 bei Memmingen Steine verloren. Das wurde einem nachfolgendem Auto zum Verhängnis.

Am Donnerstag war ein 47-Jähriger mit seinem Betonmischer auf dem Weg zu einer Baustelle und fuhr dafür auf der A7 in Richtung Ulm. Geladen hatte er knapp 10 m³ Kies. Kurz vor der Anschlussstelle Memmingen-Süd fielen jedoch einige der groben Kieselsteine auf die Fahrbahn. Und das wurde dem Audi hinter ihm zum Verhängnis. An dem Auto des 44-Jährigen entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro.

Unfall auf A7 bei Memmingen: Heckklappe von Betonmischer war nicht richtig verschlossen

Während der Unfallaufnahme stellte die Streife der Autobahnpolizei Memmingen fest, dass die Heckklappe des Betonmischers aufgrund eines Bedienungsfehlers nicht richtig verschlossen war. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Bußgeldverfahren.