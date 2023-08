Etwa 50 Meter in die Tiefe gestürzt ist am Dienstag ein Wanderer am Bunköpfl in Tirol. Er wollte sich an einem Stein hinaufziehen, als sich dieser löste.

Der 40-Jährige unternahm nach Angaben der Polizei am Dienstag zusammen mit vier Familienmitgliedern eine Wandertour im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol. Vom Berggasthaus Goldried wollten sie über einen nicht markierten Steig auf den Berg Bunköpfl (2.419 Meter) steigen.

Wanderer verliert am Bunköpfl Gleichgewicht und stürzt Rinne hinab

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei ging der Mann mit seiner Tochter voraus. Gegen 12:00 Uhr, auf einer Höhe von ca. 2.275 Meter, wollte sich der Mann an einem Stein festhalten und hinaufziehen. Doch dabei löste sich dieser. Der 40-Jährige verlor daraufhin das Gleichgewicht und stürzte etwa 50 Meter eine Rinne hinab. Mit schweren Beinverletzungen kam er schließlich zum Liegen.

Hubschrauber rettet 40-Jährigen mit Tau und fliegt ihn ins Krankenhaus

Die Betreiberin des Berggasthauses Goldried hatte den Absturz zufällig beobachtet und setzte einen Notruf ab. Ein Rettungshubschrauber barg den 40-Jährigen mit Hilfe eines Taus und flog ihn in das Krankenhaus nach Lienz. Die restlichen Familienmitglieder konnten selbstständig zum Berggasthaus absteigen.

Ein wenig besuchter Gipfel

Der Bunköpfl ist ein 2.419 Meter hoher Gipfel bei Kals am Großglockner in Osttirol. Er liegt in der Nähe vom Goldriedsee. Zu seinen Nachbargipfeln zählen der Rotenkogel (2.762 Meter), der Gorner (2.694 Meter) und der Kegelstein (2.418 Meter). Vom Gipfel aus haben Bergsteiger einen herrlichen Blick ins Virgental, nach Matrei und auf die umliegenden Berggipfel, von denen viele über 3.000 Meter hoch sind. Darunter ist auch der Großglockner. Mit einer Höhe von 3.798 Meter ist er der höchste Berg Österreichs.

Doch es ist gar nicht so einfach auf den Bunköpfl zu gelangen. Denn auf den Berg führt kein "normaler" Wanderweg. Deshalb wird der Gipfel auch nur wenig besucht.