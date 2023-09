Bei Berkheim ist am Sonntagvormittag ein Radfahrer getötet worden. Der Mann hatte ein Auto übersehen.

Ein 79-jähriger Radfahrer ist am Sonntag gegen 10 Uhr bei Berkheim von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Sein Hund überlebte den Unfall unverletzt.

Tödlicher Unfall bei Berkheim: Radfahrer hatte Auto übersehen

Nach Informationen der Polizei war der 79-jährige mit seinem Fahrradanhänger - in dem sein Hund saß - auf einem Feldweg unterwegs. Zwischen Berkheim und Oberopfingen wollte der Radfahrer dann die Kreisstraße in Richtung des Aussiedlerhofes Sankt Cyriacus überqueren. Dabei übersah der Radfahrer dann ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Die Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den 79-Jährigen. Der Mann wurde über das Auto geschleudert und stürzte in den Straßengraben.

Radfahrer (79) stirbt noch an Unfallstelle

Bei dem Unfall zog sich der Radfahrer so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Autofahrerin und der Hund des 79-Jährigen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch zwei Notfallseelsorger und rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Kirchdorf vor Ort. Der Sachschaden liegt bei rund 10.500 Euro.