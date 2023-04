Gegen 03:00 Uhr am frühen Sonntamorgen ist die Polizei in ein Nachtlokal in Sonthofen gerufen worden. Der Grund waren Berichte über abgefeuerte Schüsse. Vor Ort konnte der Sachverhalt dann glücklicherweise schnell aufgeklärt werden.

Nach Angaben der Polizei hatte zunächst ein 22-Jähriger einem anderen Gast des Lokals mit der Faust ins Gesichts. Der 22-Jährige ging daraufhin aus dem Nachtlokal vor einen Supermakt. Dort gab er aus seiner Schreckschusswaffe einen Schuss ab. Jetzt erwartet den 22-Jährigen eine Anzeige wegen Körperverletzung und wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Der Gast trug leichte Verletzungen vom Faustschlag davon.