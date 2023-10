Ein Bergwanderer ist am Sonntag am Brünnstein nahe Oberaudorf 150 Meter tief abgestürzt. Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun.

Das Unglück ereignete sich am Sonntag gegen 12.30 Uhr. Zu dieser Zeit war ein 54-Jähriger aus Freising nahe München am Brünnstein unterwegs, einem bei Sportlern sehr beliebten Berg nahe Oberaudorf.

Der Wanderer, der allein unterwegs war, wollte Ermittlungen der Polizei zufolge über den „Dr. Julius-Mayr-Weg“ zum 1634 Meter hohen Gipfel aufsteigen. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der 54-Jährige dann aber kurz nach einer Leiter über 150 Meter ab.

Da der Sturz von anderen Wanderern beobachtet wurde, konnten sofort Rettungskräfte alarmiert werden. Einsatzkräfte der Bergwacht Oberaudorf machten sich umgehend auf den Weg, um den Abgestürzten zu retten. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Bergwacht sowie der Notarzt konnten jedoch nur noch den Tod des Wanderers feststellen.

Die Bergung des Verunglückten erfolgte durch die Bergwacht Oberaudorf in Zusammenarbeit mit der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden von einem Polizeibergführer des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernommen.

Der „Dr. Julius-Mayr-Weg“ ist ein leichter Klettersteig (Schwierigkeitsstufe A), der Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erfordert, üblicherweise aber auf dem Weg zum Ostgipfel des Brünnsteins ohne Sicherung begangen wird.

Zuletzt mehrere schwere Bergunfälle in Deutschland und Österreich

In den vergangenen Tagen kam es in den Alpen zu mehreren schweren Bergunfällen. Erst am Donnerstag war In Absam in Tirol die Leiche eines Wanderers gefunden worden. Der Mann war ersten Erkenntnissen zufolge am Mittwoch abgestürzt und tödlich verletzt worden. Wenige Tage zuvor war ein 54-Jähriger am Walserkamm in Vorarlberg abgestürzt und schwer verletzt worden. Beim Abstieg vom Gabesittenhang in Tirol stürzte ebenfalls vor einigen Tagen ein deutscher Bergsteiger ab und fiel rund 70 Meter in die Tiefe. Er überlebte schwer verletzt,