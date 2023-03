Zwei Skitourengeherinnen haben sich am Sonntag am Berg "Großer Daumen" bei Hinterstein verirrt. Die Bergwacht hat die beiden gerettet.

Wie die Bergwacht Hinterstein auf ihrer Facebook-Seite berichtet, waren die zwei Frauen am Sonntag auf einer Skitour vom Nebelhorn zum "Großen Daumen" unterwegs. "Auf dem Rückweg zum Nebelhorn verloren die zwei Wintersportler die Orientierung in dichtem Nebel", heißt es im Facebook-Post. Demnach war es bereits spät geworden, die Situation erschien den beiden ausweglos, also setzten sie einen Notruf ab. "Leider konnten sie keine Angaben zu ihrem Standort machen, auch war aufgrund des schlechten Empfangs kein weiterer Kontakt mehr möglich", so die Bergwacht. Das erschwerte die Suche natürlich erheblich.

Mit Christoph 17 auf Rettungsflug

Die Bergwacht forderte zunächst den Rettungshubschrauber Chrisoph 17 an, der dann mit zwei Bergrettern zu einem Erkundungsflug ins Suchgebiet startete. Kurz darauf entdeckten die Bergwachtler aus der Luft die beiden Frauen, direkt unterhalb der Nebelgrenze. Die Pilotin konnte in unmittelbarer Nähe den Rettungshubschrauber landen. Die beiden Skitourengängerinnen wurden an Bord genommen und unverletzt an der Rettungswache in Hinterstein abgesetzt.

Der "Große Daumen": Beliebt für Skitouren und Bergwanderungen

Der "Große Daumen" ist ein 2.280 Meter hoher Berg in den Allgäuer Alpen. Der Gipfel ist unter anderem Ziel einer Bergwanderung vom Nebelhorn aus. Die ca. 3-stündige Skitour vom Nebelhorn zum "Großen Daumen" mit 9 Kilometern Strecke und rund 350 Höhenmetern gilt laut mehrerer Portale als "leichte" bis "mittelschwere" Skitour mit schönen Aussichten und einer lohnenswerten Abfahrt. Sie beginnt mit der Seilbahnfahrt auf die Gipfelstation des Nebelhorns (1.933 Meter) und führt über Wengenkopf, Koblatsee und Laufbichlsee zum Gipfel des "Großen Daumens". Die Abfahrt bis zum Giebelhaus im Hintersteiner Tal hat rund 1.500 Höhenmeter. Im Sommer ist der "Große Daumen" auch Ziel einer beliebten 3-Stunden-Bergwanderung von der Station Höfatsblick am Nebelhorn aus oder in ca. 5 Stunden von Hinterstein (865 m) über die Schwarzenberghütte (1.380m) hinauf zum Gipfel.