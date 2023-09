Am Berg Aggenstein (1986 Meter) in den Allgäuer Alpen bei Pfronten ist ein Mann bei einem Steinschlag verletzt worden. Der Bergsteiger wurde von einem fußballgroßen Stein am Kopf getroffen.

Der Bergunfall ereignete sich am Mittwoch, den 6. September2023 am Aggenstein. Dort wurde ein 62-jähriger Mann von einem fußballgroßen Stein getroffen. Ausgelöst worden war der Steinschlag von einem 37-Jährigen, der sich über dem 62-Jährigen befand.

Bergunfall am Aggenstein: Mann von Stein am Kopf getroffen

Der 62-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Alpine Einsatzgruppe der Polizei übernommen.