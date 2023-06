In Zams (Tirol) ist am Freitag ein Wanderer tot aufgefunden worden. Der Deutsche war am Donnerstag allein von der Memminger Hütte zu einer Wanderung aufgebrochen. Als er nicht zurückkehrte meldete sich seine Ehefrau beim Hüttenwirt.

Der Polizei Tirol zufolge ist der Mann am Donnerstag gegen 14:00 Uhr von der Memminger Hütte aufgebrochen, um den Weitwanderweg E4 in Richtung Parseiertal zu gehen. Am Freitag informierte dann die Ehefrau des 70-Jährigen gegen 12:00 Uhr den Hüttenwirt, dass ihr Mann noch nicht zurückgekommen sei.

Trauriges Ende einer Suchaktion

Die Polizei suchte daraufhin unter anderem mit einem Polizeihubschrauber nach dem verschwundenen Wanderer. Gegen 15:20 Uhr fanden dann Einsatzkräfte den 70-Jährigen tot im Bachbett eines Zuflusses des Parseierbaches.